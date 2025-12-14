۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۸

بازدیدمعاون رسانه‌ای وزیرفرهنگ ازنمایشگاه‌های تبلیغات و پژوهش و فناوری

محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی و زنجیره صادرات در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بازدید کرد. 

این نمایشگاه طی چهار روز تازه‌ترین دستاوردها، ظرفیت‌ها و روندهای نوین صنعت تبلیغات و برندسازی را در معرض دید فعالان، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه قرار می‌دهد.

او همچنین از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی پژوهش، فناوری و فن‌بازار بازدید کرد و در جریان پیشرفت‌ها و تولیدات بومی پژوهشگران جوان کشور قرار گرفت.

