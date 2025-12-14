روستای حسن رباط اصفهان

حَسَن‌رِباط یکی از روستاهای استان اصفهان است که در شمال‌غرب این استان و در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری شهر میمه، از توابع شهرستان شاهین‌شهر و میمه قرار دارد. این روستا حدود ۳۰ سال است که به عنوان دهستان شناخته می‌شود و به خاطر داشتن مزارع گسترده انگور به روستای خوشه‌های زرین ایران نام گذاری شده است.آب‌وهوای حسن‌رباط به دلیل قرار گرفتن در میان رشته‌کوه‌ها، در زمستان‌ها بسیار سرد و در تابستان‌ها معتدل و دلپذیر است. بیشتر ساکنان این منطقه به دامداری مشغول‌اند و در کنار آن، کشاورزی نیز نقش مهمی در معیشت مردم دارد. یکی از مهم‌ترین مناطق تفریحی و گردشگری حسن‌رباط، کوه «مَست‌کوه» است. از جمله مکان‌های شناخته‌شده این کوه می‌توان به پشت مست‌کوه (بیل‌دسته)، در کوه مست‌کوه انواع گیاهان صحرایی مورد استفاده انسان، از جمله چای کوهی، آویشن (هوشوم)، ریواس (لیواس) و مقدار کمی تره کوهی می‌روید. عبد و سنگ سوراخی (سنگ سوراخی تخته‌سنگی بزرگ است که در میانه آن سوراخی به اندازه عبور یک انسان وجود دارد و برخی باورهای محلی درباره آن شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مردم، روز سیزده‌بدر را در اطراف این سنگ می‌گذرانند).