غبارروبی امامزاده زبیده خاتون همدان

امامزاده زبیده خاتون از بقاع متبرکه همدان که نسب ایشان به امام امام موسی کاظم (ع) میرسد در همدان به شهادت رسیده است. نخستین بنای آرامگاه در سال ۲۱۶ هجری قمری ساخته و در دوره مغول تخریب شده و در دورههای صفویه و قاجاریه دوباره بنایی بر آن ساخته و توسعه یافت. در دوره پهلوی اول، بنای امامزاده تخریب و به آموزش و پرورش واگذار شد و شجرهنامه جعلی برای حذف نسب ایشان تهیه شد در سالهای انقلاب اسلامی، دو شهید انقلابی بنای جدید را آغاز کردند و ساخت نهایی در سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶ هجری شمسی تکمیل شد. امروز این بنای تاریخی و مذهبی با حضور مردم و خادمان، غبارروبی شد و جلوهای تازه یافت. با توجه به قرارگیری امامزاده زبیده خاتون (س) در کنار آرامگاه بوعلی سینا، این مجموعه میتواند ظرفیت تازهای برای گردشگری مذهبی و فرهنگی همدان بیافریند؛ جایی که تاریخ، معنویت و دانش در کنار هم تجربهای چندلایه برای زائران و گردشگران خلق میکنند.
۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۴
