ایران زیبا؛ «تخته سرخ» و «دره دوزخی» اصفهان

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۶
«دره دوزخی»، «تخته سرخ» پدیدههایی طبیعی و بشری هستند که در مجموعهای به نام «تخت سرخ» در استان اصفهان و شهر میمه و در جوار روستای حسن رباط شناخته شده است. این منطقه از لوکیشنهای اصلی سریال خاطره انگیز روزی روزگاری به کارگردانی امراله احمدجو در سال ۱۳۷۰ بوده است. منطقه تخت سُرخ با طبیعتی زیبا و قابل توجه به رنگ قرمز و سبز و دیگری دَرّه دوزخی که این دَرّه زیبا و وحشتناک به رنگ خاکستری و سیاه چشم هر بینندهای را به خود جلب میکند. این دو لوکیشن از جاذبههای گردشگری روستای حسن رباط اصفهان میباشد.
