مرکز درمان ناباروری

سالانه تعداد قابل توجهای از زوجها برای رفع ناباروری و داشتن فرزند با مشکل روبرو میشوند که این امر در نوع خود اتفاق تلخ و ناگواری است. علل بسیاری میتواند عامل این موضوع باشد؛ از بالا رفتن سن زوجین تا بیماریهای گوناگون هر یک میتواند عاملی بر این علت باشند که باعث سخت کردن بار داری زنان شود. اما در چند سال گذشته، در کشورمان ایران این موضوع با مهارتهای بسیار زیاد رفع شده و مراکز درمان ناباروریهای بسیاری دایر شده که میزان خطا و عدم داشتن فرزندی سالم را به صفر رسانده و سبب شده تا دیگر خانوادهای بر حسرت این اتفاق نمانند. در مراکز ناباروری کاشت و کشت جنین صورت گرفته و حتی میتوان جنین را تا هر زمان که صاحبش نیازمند است منجمد نگه داشت تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد.
اگرچه برای درمان نازایی در دهههای گذشته باید به کشورهای اروپایی سفر میکردیم، اما اکنون شاهد حضور بسیاری از بیماران خارجی در کشورمان برای درمان ناباروری هستیم، بهنحوی که ایران در درمان نازایی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست و هزینههای درمان در ایران بسیار کمتر از سایر کشورهای پیشرفته است، که این موفقیت مرهون تلاش شرکتهای دانشبنیان و مراکز پژوهشی - خدماتی این حوزه است.
سالانه تعداد قابل توجهای از زوجها برای رفع ناباروری و داشتن فرزند با مشکل روبرو میشوند که این امر در نوع خود اتفاق تلخ و ناگواری است. علل بسیاری میتواند عامل این موضوع باشد؛ از بالا رفتن سن زوجین تا بیماریهای گوناگون هر یک میتواند عاملی بر این علت باشند که باعث سخت کردن بار داری زنان شود. اما در چند سال گذشته، در کشورمان ایران این موضوع با مهارتهای بسیار زیاد رفع شده و مراکز درمان ناباروریهای بسیاری دایر شده که میزان خطا و عدم داشتن فرزندی سالم را به صفر رسانده و سبب شده تا دیگر خانوادهای بر حسرت این اتفاق نمانند. در مراکز ناباروری کاشت و کشت جنین صورت گرفته و حتی میتوان جنین را تا هر زمان که صاحبش نیازمند است منجمد نگه داشت تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد.
نظر شما