۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳

اینفوگرافیک؛ جاذبه‌های گردشگری کریک در دنا

یاسوج-اینفوگرافیک زیر جاذبه ها و مکان های گردشگری روستای کریک در دامنه کوه دنا را به تصویر کشیده است.

