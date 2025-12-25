سفر وزیر امور خارجه به اصفهان

۵ دی ۱۴۰۴ - ۰۳:۱۸
در جریان سفر یکروزه سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به اصفهان که با همراهی مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان استانی انجام شد، برنامههای متعددی به اجرا درآمد. وی روز پنجشنبه چهارم دیماه با حضور در نشست فعالان اقتصادی استان و دیدار با مجمع کارآفرینان در اتاق بازرگانی اصفهان، نمایشگاه تخصصی فناوریهای سبز و انرژیهای پاک را افتتاح کرد، از سالن همایشهای بینالمللی سران اجلاس بازدید به عمل آورد و بهعنوان سخنران در مراسم بزرگداشت استاد پرورش حضور یافت.
