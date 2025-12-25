دوازدهمین سالگرد ارتحال استاد پرورش در اصفهان

دوازدهمین سالگرد ارتحال استاد علی اکبر پرورش، شامگاه پنجشنبه چهارم دی‌ماه، در حسینیه بنی‌فاطمه (س) اصفهان واقع در خیابان ابن‌سینا برگزار شد. در این مراسم، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به‌عنوان سخنران اصلی حضور یافت.

مرحوم استاد سید علی‌اکبر پرورش، ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۲ دعوت حق را لبیک گفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در پیامی به مناسبت درگذشت ایشان، از مرحوم پرورش به عنوان «یاور صدیق انقلاب» یاد کردند و تلاش‌های صادقانه، اخلاص، نقش‌آفرینی مؤثر در دوران مبارزه و مسئولیت‌های اجرایی او در نظام اسلامی را ستودند.استاد پرورش از جمله شخصیت‌های تأثیرگذار فرهنگی و سیاسی کشور بود که بخش عمده عمر خود را در مسیر ترویج ارزش‌های اسلامی، خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران سپری کرد و نام او در تاریخ انقلاب اسلامی به نیکی ماندگار شده است.