۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۸

اینفوگرافیک؛ برگزاری مراسم اعتکاف در ۳۲۶ مسجد گلستان

گرگان- مراسم معنوی اعتکاف امسال در ۳۲۶ مسجد گلستان در حال برگزاری است.

