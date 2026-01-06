مراسم «تقدس آب و عشای ربانی» در کلیسای بیت اللحم اصفهان

۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵
مراسم مذهبی، یکی از بخشهای اصلی آئینهای آغاز سال نو میلادی است. در این ایام، مسیحیان با حضور در کلیساها گرد هم میآیند و در فضایی سرشار از معنویت، آداب و مناسک ویژهای را بهجا میآورند. آنان سال جدید را با برگزاری آئین «عَشای ربانی» آغاز میکنند و برای یکدیگر سالی نیک و پربرکت آرزو مینمایند.عشای ربانی یا شام خداوند، از مهمترین آئینهای مقدس مسیحیت بهشمار میرود و در اغلب شاخههای این دین برگزار میشود. شرکتکنندگان در این مراسم با نیایش، همخوانی سرودهای مذهبی و تناول نان تبرکشده، سال تازه را با رویکردی معنوی آغاز میکنند. این آئین مذهبی روز ششم ژانویه در کلیسای بیتاللحم اصفهان برگزار شد. عشای ربانی در میان ارامنه اصفهان، نمادی از صلح، دوستی و همزیستی دیرینه پیروان ادیان مختلف در این شهر بهشمار میآید.
