تجمع مردم همدان در محکومیت اغتشاشات و در اعتراض به وضعیت معیشتی

۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
عصر امروز، سهشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، جمعی از مردم همدان با حضور در پیادهراه بوعلی این شهر، در در محکومیت اغتشاشات اخیر و در اعتراض به وضعیت معیشتی تجمع کردند. شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی علیه گرانیها، ضمن تأکید بر مطالبات اقتصادی خود، مرزبندیشان را با اغتشاشگران اعلام کرده و از نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی کردند. در جریان این تجمع، آیتالله شعبانی، نماینده ولیفقیه در استان همدان، با واگذاری تریبون به چند تن از معترضان جوان، زمینه طرح مستقیم مطالبات و دغدغههای آنان را فراهم کرد تا صدای مردم به گوش مسئولان برسد.
