استانها گلستان ۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲ استقرار ۲۰۴ راهدار و ۳۷ گشت برای تأمین ایمنی محورهای برفگیر گلستان گرگان-معاون راهداری گلستان از استقرار ۲۰۴ نیروی راهدار و ۳۷ گشت راهداری در ۲۶ راهدارخانه و پایگاه استان خبر داد. برچسبها گلستان گرگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط بازگشایی مسیر دسترسی ۴۰ روستای استان قزوین تردد در محورهای کوهستانی شمیرانات فقط با تجهیزات زمستانی ممکن است ثبت دمای منفی ۲۷ درجه در اردبیل استمرار برفروبی در گردنه و برخی از محورهای مواصلاتی کردستان
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