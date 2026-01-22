۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲

استقرار ۲۰۴ راهدار و ۳۷ گشت برای تأمین ایمنی محورهای برفگیر گلستان

گرگان-معاون راهداری گلستان از استقرار ۲۰۴ نیروی راهدار و ۳۷ گشت راهداری در ۲۶ راهدارخانه و پایگاه استان خبر داد.

استقرار ۲۰۴ راهدار و ۳۷ گشت برای تأمین ایمنی محورهای برفگیر گلستان

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