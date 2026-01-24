حضور نمایندگان رهبر معظم انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان

همزمان با سالروز میلاد حضرت اباالفضلالعباس علیهالسلام و روز جانباز، ۱۳ هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، با حضور در منازل جانبازان، از این جانبازان سرافراز و خانوادههای آنان تجلیل کردند.
تعدادی از این هیئتها با حضور در برخی بیمارستانها از جانبازان اغتشاشها و عملیات تروریستی اخیر نیز عیادت کردند.
نمایندگان اعزامی حضرت آیتالله خامنهای، ضمن گفتوگو با جانبازان، در جریان دغدغهها و شرایط زندگی و درمان آنها قرار گرفتند و از صبر و فداکاری این بزرگ مردان قدردانی کردند.
سرپرستی هیئتهای اعزامی رهبر انقلاب را حججاسلام والمسلمین آقایان «محسن قمی»، «محمدحسن رحیمیان»، «سیدمحمد حسن ابوترابیفرد»، «محمد جواد علی اکبری»، «سید رمضان موسوی مقدم»، «سید علی قاضیعسکر»، «علی شیرازی»، «محمدحسن اختری»، «محمد قمی»، «سید رضا تقوی»، «عبدالله حاجی صادقی»، «عباس محمد حسنی» و آقای «سید احمد موسوی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برعهده داشتند.
همچنین نمایندگان ولیفقیه در استانها به نمایندگی از رهبر انقلاب، امروز در منازل تعدادی از جانبازان حضور یافتند.
همزمان با سالروز میلاد حضرت اباالفضلالعباس علیهالسلام و روز جانباز، ۱۳ هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، با حضور در منازل جانبازان، از این جانبازان سرافراز و خانوادههای آنان تجلیل کردند.
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جانم فدای رهبر حکیم و فرزانه جمهوری اسلامی ایران
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