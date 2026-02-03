آیین کهن «آردگیز گردانی» در شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ

۱۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۲:۳۱
آیین سنتی و کهن «آردگیز گردانی» که در شهر بندرلنگه آن را «هلهلا» و در بندرکنگ آن را «هلهلو» مینامند با حضور کودکان و نوجوانان و مشارکت مردم برگزار شد.این آیین کهن و سنتی به عنوان اعلام فرارسیدن ایام نیمه شعبان در گذشته انجام میشده و طی آن گروههای آردگیزگردان که معمولاً متشکل از بیش از پنج نفر و اغلب شامل دختران و پسران زیر ۱۰ سال هستند، در حالی که الک یا آردگیز در دست دارند، به قصد جمعآوری آجیل و شیرینی به درِ خانهها میروند. کودکان بهصورت دستهجمعی اشعار ویژه آردگیزگردانی، از جمله «ای اهل خانه امشب آردگیز گردانی است»، را میخوانند و با این نغمهها، صاحبخانه را از حضور خود آگاه میکنند.
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