استانها کرمانشاه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۹ دریافت تصاویر ایمان مهتران بیعت مردم کرمانشاه با رهبر سوم انقلاب مردم کرمانشاه برای بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر سوم انقلاب اسلامی تجمع کردند. برچسبها انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنهای آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر سوم انقلاب اسلامی کرمانشاه عکس استانها مطالب مرتبط «ایمان آوردن» سختتر است یا «پای ایمان ماندن» در ادامه مسیر؟ کسانی که مجاهدت کنند،بیتردید به راههای پیروزی راهنمایی می شوند وقتی پای میز معامله نشستهای بدان آن برگه امتحان توست/خدا میبیند صبر در تعامل با سالمندان، نمره قبولی در سختترین آزمون وفاداری است بیعت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران با رهبر انقلاب اعلام بیعت جمعیت رهپویان انقلاب با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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