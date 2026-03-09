۱۸ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۹

ایمان مهتران

بیعت مردم کرمانشاه با رهبر سوم انقلاب

مردم کرمانشاه برای بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر سوم انقلاب اسلامی تجمع کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha