آیین سنتی «نو اوستی» در اردبیل

۲۷ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳
آئین «نو اوستی» از روزگاران قدیم هر سال در صبح آخرین چهارشنبه سال با حضور خانوادهها، به ویژه بانوان و دختران جوان در اردبیل برگزار میشود. بسیاری از شرکتکنندگان با این باور که در این روز حاجتها و نیتها برآورده میشود با در دست داشتن قیچی، جارو و کوزه سفالی در محل پل تاریخی یئدیگوز (هفت چشمه) اردبیل حاضر شده و دعاگویان، سه مرتبه عرض رودخانه بالیقلو (بالیخلی چای) را طی و سپس آب را جارو یا قیچی میکنند. دختران جوان نیز در پایان این آئین، کوزههای سفالینی را که در آئین سال گذشته پر از آب کرده بودند میشکنند و با نیت حاکم شدن زلالی و روشنی، کوزههای جدید خود را از آب پر کرده و به خانههایشان میبرند.
