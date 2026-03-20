۲۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴

امین فائضی

تحویل سال ۱۴۰۵ در حرم حضرت شاهچراغ(ع)

مراسم سال تحویل ۱۴۰۵ با حضور گسترده مردم در شبستان حضرت امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.

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