استانها فارس ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴ دریافت تصاویر امین فائضی تحویل سال ۱۴۰۵ در حرم حضرت شاهچراغ(ع) مراسم سال تحویل ۱۴۰۵ با حضور گسترده مردم در شبستان حضرت امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد. برچسبها سال تحویل مراسم تحویل سال نو شاهچراغ (ع) لحظه تحویل سال شیراز عکس استانها مطالب مرتبط لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ در اجتماع خانوادگی مردم کاشان اجتماع معنوی مردم گرمسار در لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ یزدیها لحظه سال تحویل هم میدانها را ترک نکردند مراسم آغاز سال نو در جوار شهدای «زابل» مراسم آغاز سال نو در جوار شهدای گمنام ایرانشهر بیعت قمی ها در لحظه تحویل سال با رهبر انقلاب
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