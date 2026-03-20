تشییع پیکر شهدای جنگ تحمیلی رمضان در لرستان

۲۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۸
روز جمعه شهرهای مختلف استان لرستان شاهد تشییع پیکر مطهر شهدای تجاوز دشمن صهیونی- آمریکایی بود.
پیکر مطهر شهیدان لرستانی ناوشکن دنا در خرمآباد تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.
پیکر مطهر ۱۲ شهید حملات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در دورود تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد. تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید والامقام یوسف درویشی در روستای بلوران کوهدشت انجام شد.
پیکر مطهر شهید والامقام «هادی یارمرادی» در گلزار شهدای شهرستان دلفان به خاک سپرده شد.
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