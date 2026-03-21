استانها سیستان و بلوچستان ۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴ دریافت تصاویر محمدحسین فلاح مراسم ویژه سال نو شمسی و عید فطر در ایرانشهر مردم ایرانشهر با حضور در جوار شهدای گمنام، سال نو شمسی و عید سعید فطر را گرامی داشتند. برچسبها عکس استانها شهدای گمنام ایرانشهر سال نو مطالب مرتبط مراسم آغاز سال نو در جوار شهدای گمنام ایرانشهر اجتماع «ایرانشهریها» در بیست و دومین شب شهادت قائد امت اجتماع مردم «ایرانشهر» در نوزدهمین شب از شهادت قائد امت رژه کاروان ماشینی در «ایرانشهر» اجتماع مردم «ایرانشهر» در بیست و سومین شب شهادت قائد امت رژه کاروان ماشینی در ایرانشهر
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