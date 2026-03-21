۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴

محمدحسین فلاح

مراسم ویژه سال نو شمسی و عید فطر در ایرانشهر

مردم ایرانشهر با حضور در جوار شهدای گمنام، سال نو شمسی و عید سعید فطر را گرامی داشتند.

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
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      پاسخ
      ان شالله مردم این حضور را تا پیروزی ادامه بدن