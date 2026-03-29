به روایت دیوارها

در وقایع تاریخی مهم ایران، همیشه دیوارنویسی و شعارنویسی وجود داشته است. در و دیوارهای شهر و اساسا هر آن چیزی که بشود روی آن متنی نوشت تبدیل به رسانه‌ای می‌شد تا افکار و شعارها و باورها و نگرانی‌های مردم آن دوران را به تصویر بکشد و فضای شهری را همسو با اتفاقات در جریان، عوض می‌کرد. چه سال‌های دوران انقلاب و دهه شصت و چه دوران جنگ دفاع مقدس.اکنون که با جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دوران پر التهاب کنونی، دیوارنویسی‌ها و شعارنویسی‌ها نیز به شهر تهران برگشته و فضای شهری را تغییر داده است.شاید سال‌ها بعد دیدن این تصاویر، خواندن شعارها محل رجوع نسل‌های بعدی باشد برای خواندن و درک آنچه بر ما گذشت. همانطور که برای نسلی که انقلاب را ندیده بود دیدن عکس‌ها و تصاویری از در و دیوارهای شهر در دروان انقلاب کمک‌کننده بود.