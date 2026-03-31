شهر زیر زمینی نوشآباد که در منابع محلی با نام “شهر زیر زمینی اویی” نیز شناخته میشود، نوشآباد یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی استان اصفهان است که در بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل واقع شده. این شهر در شمال شهر کاشان قرار دارد و از نظر تقسیمات کشوری بخشی از منطقهای با پیشینه باستانی به شمار میرود. شهر زیرزمینی نوش آباد در دل بافت قدیم این شهر قرار گرفته و بسیاری از ورودیهای آن مستقیماً از خانههای تاریخی، کوچهها، یا آبانبارهای سنتی نوشآباد آغاز میشوند. تا پیش از دهه ۱۳۸۰، هیچکس از وجود چنین شهری در زیر پای مردم نوشآباد اطلاعی نداشت. در سال ۱۳۸۳، یکی از ساکنان در حین حفر چاه در حیاط منزلش، به ورودی بخشی از این شهر برخورد کرد. همین کشف اتفاقی زمینهساز ورود باستانشناسان و آغاز کاوشها شد. پس از بررسیهای اولیه، شهر زیر زمینی نوش آباد در سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و بهتدریج بهعنوان یک مقصد گردشگری تاریخی معرفی شد.
۱۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۸
