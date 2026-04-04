حمام سلطان امیر احمد در کاشان و مربوط به دوره قاجار است. حمام تاریخی سلطان امیر احمد از قدیمیترین حمام های ایران است این حمام با مساحت ۱٫۱۰۲ متر مربع دارای تزیینات زیبا و چشمنواز است. فضای داخلی آن شامل یک سالن هشت ضلعی و حوضی هشت ضلعی در وسط میباشد. آثار آهک بری و گچبریهای برجسته آن، جذابیت خاصی به این بنا بخشیدهاند. همچنین، سقفهای طاقی و نقاشیهای دیواری از دیگر ویژگیهای این حمام هستند. این اثر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۵۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است. حمام سلطان امیر احمد یکی از برجستهترین حمامهای ایران به شمار میرود.
