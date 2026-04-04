۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۹

سید سعید رضا رضوی

حمام سلطان امیر احمد

حمام سلطان امیر احمد در کاشان و مربوط به دوره قاجار است. حمام تاریخی سلطان امیر احمد از قدیمی‌ترین حمام های ایران است این حمام با مساحت ۱٫۱۰۲ متر مربع دارای تزیینات زیبا و چشم‌نواز است. فضای داخلی آن شامل یک سالن هشت ضلعی و حوضی هشت ضلعی در وسط می‌باشد. آثار آهک بری و گچبری‌های برجسته آن، جذابیت خاصی به این بنا بخشیده‌اند. همچنین، سقف‌های طاقی و نقاشی‌های دیواری از دیگر ویژگی‌های این حمام هستند. این اثر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۵۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است. حمام سلطان امیر احمد یکی از برجسته‌ترین حمام‌های ایران به شمار می‌رود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha