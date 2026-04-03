بنای موزه اسباب بازی و عروسک کاشان، خانه ای متعلق به دوران قاجار است و از عمر آن حدود ۱۵۰ سالی می گذرد. این بنا با نام خانه سهرابی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. در واقع آقای سهرابی، دانشجوی تئاتر، بعد از جمع آوری عروسک های قدیمی در آخرین سال های دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، خانه ای را در بافت قدیمی کاشان خریداری کرد و بعد از مرمتش آن را در زمستان سال ۹۶ با نام موزه اسباب بازی و عروسک افتتاح کرد. مجموعه ای که آقای سهرابی از شهرهای مختلف گردآوری کرده یا عروسک هایی که اهدایی بازدیدکنندگان هستند، شامل اسباب بازی های دوران قاجار تا اولین اسباب بازی های فلزی و پلاستیکی کارخانه ای هستند یعنی قدمت برخی از آن ها حتی تا ۱۵۰ سال هم می رسد. برخی از این عروسک ها متعلق به عروسک گردان های قدیمی یا به اصطلاح آن زمان ها «حقه باز» هستند. اینجا عروسک های خیمه شب بازی، عروسک های پارچه ای و سفالی و اسباب بازی های چوبی، سنگی و گلی به نمایش گذاشته شده اند.