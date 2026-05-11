دشت لاله های واژگون کوهرنگ

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
دشت لالههای واژگون کوهرنگ بزرگترین رویشگاه لاله واژگون در جهان با وسعت ۳۶۰۰ هکتار در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. لاله واژگون گیاهی از خانواده سوسنیان است و در زبان محلی با نامهای «گل فَلَنگری»، «گل بگریو» و «اشک مریم» شناخته میشود. گلدهی آن اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت است. بخشی از این دشت به عنوان اثر طبیعی ملی با مساحت ۳۷۹ هکتار تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران است. متأسفانه به دلیل بیتوجهی و ورود غیرمجاز، وسعت آن از حدود ۴۰۰۰ هکتار به ۱۰۰–۱۵۰ هکتار کاهش یافته، اما اکنون با اقدامات کنترلی نشانههایی از احیا دیده میشود. تنها مسیر دسترسی به این منطقه، جادهٔ روستای بنواستکی است. گونههای جانوری منطقه شامل کبک، خرس قهوهای، زاغ نوکزرد و قرمزی و گونههای گیاهی مانند گون، لاله و تنگز میشود.
