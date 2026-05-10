سید سعیدرضا رضوی ارمکی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲

اول خانواده شهدا، دیدار با خانواده شهید طباطباییان

در لبیک به فرمان رهبر انقلاب و در قالب پویش اول خانواده شهدا ،حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌ اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از طرف دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با همراهی جمعی از فعالان رسانه بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با خانواده شهید سید مجید طباطباییان ، از یاران همراه رهبر شهید انقلاب دیدار و گفتگو کرد.

سردار سید مجید طباطبائیان، یار دیرین رهبر شهید و از فرماندهان سپاه ولی امر، ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در حمله جنایتکاران آمریکایی صهیونی به مجموعه بیت رهبری به شهادت رسید.

