۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵

سجاد وثاق

جهان کوچک در ملایر

مجموعه‌ی گردشگری مینی‌ورلد(دنیای کوچک) در شهر ملایر، به‌عنوان یکی از پروژه‌های نوین گردشگری در غرب کشور، با هدف نمایش نمادهایی از آثار تاریخی و شاخص‌های معماری ایران و جهان در ابعادی کوچک‌تر طراحی و اجرا شده است. در این مجموعه، ماکت‌هایی از بناهای شناخته‌شده با جزئیات قابل‌توجه بازسازی شده‌اند؛ آثاری که هرکدام نمایانگر بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی هستند و در فضایی متمرکز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند. مینی‌ورلد ملایر با ایجاد فضایی ترکیبی از آموزش، تفریح و آشنایی با میراث معماری، تلاش دارد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران فراهم کند. این مجموعه در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد مورد توجه در استان همدان تبدیل شده است.

