واگذاری دام های نژاد برتر به خانواده های نیازمند در کرمانشاه

واحد دام سبک در شهرستان صحنه استان کرمانشاه، با وسعت ۴۰ هکتار و ظرفیت ۶ هزار رأس دام، یکی از ظرفیت‌های مهم دامپروری کشور به‌شمار می‌رود. این مجموعه با بهره‌گیری از نژادهای برتر، بستر مناسبی برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت ژنتیکی دام فراهم کرده است. این واحد کشاورزی و دامپروری با رویکردی مسئولانه و اجتماعی، با هدف محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سطح معیشت اقشار کم‌برخوردار، طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن، دامداران واجد شرایط شناسایی شده و پس از گذراندن آموزش‌های تخصصی، برای ورود به چرخه تولید توانمند می‌شوند. پشتیبانی مستمر در حوزه‌های تغذیه، بهداشت و بازاریابی نیز مسیر موفقیت و پایداری فعالیت دامداران را هموار می‌سازد.