معبد آناهیتا در کنگاور

مجموعه‌ی تاریخی معبد آناهیتا در شهر کنگاور، یکی از مهم‌ترین آثار برجای‌مانده از دوره‌های باستانی ایران، همچنان به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص استان کرمانشاه شناخته می‌شود. این بنای سنگی که ساخت آن به دوره‌های اشکانیان و ساسانیان نسبت داده می‌شود، با استفاده از سنگ‌های بزرگ و تراش‌خورده بر روی سکویی مرتفع احداث شده است. برخی پژوهشگران این مجموعه را نیایشگاهی مرتبط با آناهیتا، ایزدبانوی آب، دانسته‌اند. با وجود گذر زمان و آسیب‌های طبیعی، بخش‌هایی از سازه همچنان پابرجاست و نشانه‌هایی از معماری شاخص آن دوره را به نمایش می‌گذارد. این مجموعه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و مورد توجه گردشگران و پژوهشگران قرار دارد.