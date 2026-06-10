آبشار دره اسپر در لرستان

آبشار ازنادر یا آبشار دره اسپر یکی از آبشارهای زیبای دورود است که نزدیک روستای گردشگری دره اسپر این شهرستان در استان لرستان واقع شده است. این آبشار در میان کوهستانی با عظمت و زیبا قرار گرفته است. جاذبه‌ای تماشایی که در سفر به منطقه آبشارهای ایران حتما باید بازدید از آن را نیز در نظر بگیرید. دره اسپر روستایی در هفت کیلومتری جنوب غربی دورود است. چشمه‌ها و رودخانه‌های دائمی و فصلی زیادی در اطراف این روستا جاری هستند. مجاورت با جنگل‌های بلوط و کوه‌های بلند و نیز دره‌های عمیق، تنوع زیستی کم نظیری را بوجود آوردهاست. فصل بهار بهترین زمان برای سفر به این منطقه است. با فرارسیدن تابستان آب این آبشار کاهش پیدا می‌کند. البته ازآنجایی‌که ازنادر در منطقه‌ای خوش‌آب‌وهوا قرار دارد، گشت‌وگذار در طبیعت این منطقه حتی بدون آبشار جذاب است.