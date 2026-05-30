۱۸ کشته و ۳۰ زخمی در واژگونی کامیون حامل مهاجران در شرق افغانستان

دفتر پلیس استان لغمان افغانستان اعلام کرد: اوایل روز شنبه در پی واژگونی یک کامیون حامل مهاجران افغان که اخیراً بازگشته بودند، حداقل ۱۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق این بیانیه، این تصادف مرگبار در منطقه سرخکان، در امتداد بزرگراهی که کابل را به استانهای شرقی متصل میکند، رخ داد که در آن راننده کنترل خودرو را از دست داد و باعث انحراف وسیله نقلیه از جاده و واژگونی آن شد.در این بیانیه تأیید شده است که ۱۸ نفر، از جمله ۱۰ کودک و ۵ زن، در محل کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
همه مجروحان به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند و حال چندین نفر وخیم گزارش شده است.
یافتههای اولیه نشان میدهد که بیاحتیاطی در رانندگی علت اصلی تصادف بوده است، اگرچه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.تصادفات جادهای به دلیل رانندگی با بیاحتیاطی، وسایل نقلیه پر مسافر، بزرگراههای با کیفیت ضعیف و زیرساختهای ناکافی ترافیکی در سراسر این کشور، همچنان یکی از علل اصلی مرگ و میر در افغانستان است.
