استانها کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶ اینفوگرافیک؛ عملکرد آتشنشانی کرمانشاه در دو ماه ابتدایی سال جاری کرمانشاه- آتش نشانی کرمانشاه در دو ماه ابتدایی سال جاری، رسیدگی به ۳۲۸ مورد حادثه در سطح شهر را به ثبت رساند. برچسبها اینفوگرافیک آتشنشانی کرمانشاه کرمانشاه اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط بارش برف شهر کرمانشاه را سفیدپوش کرد وجب به وجب استان کرمانشاه نعمت و ظرفیت است تغییرات مدیریتی کرمانشاه در راه است احتمال آبگرفتگی معابر/ کرمانشاه بارانی می شود شورای شهر کرمانشاه از دید فرمانداری کرمانشاه منحل است
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