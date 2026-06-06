۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶

اینفوگرافیک؛ عملکرد آتشنشانی کرمانشاه در دو ماه ابتدایی سال جاری

کرمانشاه- آتش نشانی کرمانشاه در دو ماه ابتدایی سال جاری، رسیدگی به ۳۲۸ مورد حادثه در سطح شهر را به ثبت رساند.

اینفوگرافیک؛ عملکرد آتشنشانی کرمانشاه در دو ماه ابتدایی سال جاری

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