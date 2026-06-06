برداشت توت فرنگی در گیلان

روستای سی دشت از توابع بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار در استان گیلان، یکی از مهم ترین مناطق تولید توت فرنگی در شمال کشور به شمار می رود. این منطقه کوهستانی و خوش آب وهوا در ارتفاعات رودبار واقع شده و به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، محصول توت فرنگی آن از نظر عطر، طعم و کیفیت شهرت ویژه ای دارد.

توت فرنگی مهم ترین محصول کشاورزی سی دشت محسوب می شود و هر ساله همزمان با فصل برداشت، جشنواره توت فرنگی در این منطقه برگزار می شود که علاوه بر معرفی ظرفیت های کشاورزی، به جذب گردشگران نیز کمک می کند.