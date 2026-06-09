اول خانواده شهدا، دیدار با خانواده شهیدان شهیدی

در لبیک به فرمان رهبر انقلاب و در قالب پویش اول خانواده شهداء، حجت‌الاسلام والمسلمین علی حقانی از طرف دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و با همراهی جمعی از فعالان رسانه بعدازظهر امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ با خانواده شهیدان شهیدی از یاران همراه رهبر شهید انقلاب دیدار و گفتگو کرد.

شهید حمید شهیدی در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تهران و در کنار سردار شهید محمد شیرازی و جمعی از فرماندهان به شهادت رسید. ایشان، برادر شهیدان والامقام مهدی، مجید و اسماعیل شهیدی بود.