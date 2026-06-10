بازار فرش مشهد، یادگاری از بازار بزرگ و تاریخی این شهر، یکی از کهنترین فضاهای تجاری مشهد به شمار میرود که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آنچه امروز با نام بازار فرش شناخته میشود، تنها بخش باقیمانده از بازار وسیعی است که قرنها در قلب بافت تاریخی مشهد نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی شهر داشته است. شواهد تاریخی، قدمت این بازار را به دورههای پیش از حکومت تیموریان نسبت میدهد. در حجرههای این بازار هنوز هم خرید و فروش انواع فرش، قالی، قالیچه، پشتی و تابلوفرش جریان دارد و برخی استادکاران به مرمت و رفوگری فرشهای آسیبدیده مشغولاند؛ فعالیتی که بخشی از هویت سنتی این بازار را حفظ کرده است.
با توجه به ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بازار فرش، عملیات مرمت و بازپیرایی آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از پنج سال، در سال ۱۴۰۵ به پایان رسید. این مجموعه عکس، روایتگر زندگی روزمره، کسبوکار و تداوم سنت فرشفروشی در یکی از قدیمیترین بازارهای بهجامانده مشهد است.
بازار فرش مشهد، یادگاری از بازار بزرگ و تاریخی این شهر، یکی از کهنترین فضاهای تجاری مشهد به شمار میرود که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آنچه امروز با نام بازار فرش شناخته میشود، تنها بخش باقیمانده از بازار وسیعی است که قرنها در قلب بافت تاریخی مشهد نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی شهر داشته است. شواهد تاریخی، قدمت این بازار را به دورههای پیش از حکومت تیموریان نسبت میدهد. در حجرههای این بازار هنوز هم خرید و فروش انواع فرش، قالی، قالیچه، پشتی و تابلوفرش جریان دارد و برخی استادکاران به مرمت و رفوگری فرشهای آسیبدیده مشغولاند؛ فعالیتی که بخشی از هویت سنتی این بازار را حفظ کرده است.
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