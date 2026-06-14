۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴
به مناسبت فرارسیدن سالگرد جنگ دوازده روزه، مجموعه کتاب «آسماندارها» بعدازظهر امروز ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور خانواده های معظم شهداء و ایثارگران در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
مجموعه کتاب «آسماندارها» شامل کتابهای؛ «مردی که میخواست زنده بماند» روایت زندگی شهید امیرعلی حاجیزاده، «مردی که هوای آسمان را داشت» روایتگر زندگی شهید داوود شیخیان، «مردی که نمیخواست دیده شود» روایتگر زندگی شهید محمود باقری، «مردی که میتوانست پرواز کند» روایتگر زندگی شهید محمدباقر طاهرپور است.
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