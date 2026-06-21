۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۰
خانه بنکدار اصفهان، که امروز با نام حسینیه بنکدار شناخته میشود، نزدیک به ۱۷۶ سال است که با فرارسیدن ماه محرم، درهای خود را به روی دلدادگان اهلبیت(ع) میگشاید. خانهای که نسل به نسل، صدای روضه و نوای عزای سیدالشهدا(ع) را در دل خود حفظ کرده و هر سال، با آغاز دهه نخست محرم، رنگ و بوی دیگری میگیرد. در این خانه قدیمی، عزاداریها از اذان صبح آغاز میشود و تا هنگام اذان ظهر ادامه دارد؛ مجلسهایی که با اشک، ارادت و یاد کربلا گره خوردهاند. روضهخوانی نیز تا دو روز پس از عاشورا ادامه مییابد تا این خانه، همچنان مأمن دلهایی باشد که در سوگ حسین(ع) میتپند.
خانه بنکدار، تنها یک بنای تاریخی نیست؛ خانهای است که بیش از یک قرن و نیم، بوی محرم گرفته و هنوز هم با نام حسین(ع)، زنده و جاری است.
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