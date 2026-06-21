روضه خوانی سنتی زنانه در قم

در کوچه‌های قدیمی قم، هنوز صدای روضه‌ای به گوش می‌رسد که یک قرن است خاموش نشده است. روضه زنانه تکیه مرحوم کربلایی تقی وطن‌خواه، مجلسی که نسل به نسل در میان بانوان قمی جریان یافته و هر محرم، صدها دلداده اهل‌بیت(ع) را زیر یک سقف گرد هم می‌آورد؛ جایی که اشک‌ها، نذرها و خاطرات مادران و مادربزرگان با نام حضرت سیدالشهدا(ع) در هم تنیده است. این تکیه تنها یک مجلس عزاداری نیست، بلکه روایت زنده‌ای از ایمان، وفاداری و سنتی صدساله است که همچنان با همان شور و استواری، پرچم عزای حسین‌بن‌علی(ع) را در قلب قم برافراشته نگه داشته است.