اثر طبیعی ملی؛ گل سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ یکی از آثار ملی ایران است که در منطقه داماش استان گیلان می‌روید و هر سال، گردشگران بسیاری برای تماشای این گل زیبا به این منطقه سفر می‌کنند. این گل، یکی از گونه‌های نادر از تیره سوسن است که به‌صورت طبیعی در نقاطی از ایران می‌روید که با زیبایی خود، حیرت بیننده را برمی‌انگیزد و به‌ عنوان اولین گل ملی ایران از سال ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی کشورمان قرار گرفته است. سوسن چلچراغ عمر کوتاهی دارد و برای بازدید از آن باید در زمان رویش این گل، راهی سفر به شمال کشور و روستای داماش شوید. روستای داماش، رویشگاه اصلی سوسن چلچراغ در استان گیلان در دامنه‌های ارتفاعات البرز و در شهرستان رودبار قرار دارد و یکی از پرطرفدارترین دیدنیهای استان گیلان به شمار می‌آید.