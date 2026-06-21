ایستادگی صنعت تایر در مسیر تولید

تولید ملی یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد. در شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر، اهمیت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی بیش از پیش نمایان شد و فعالان صنعتی با حفظ روند تولید، در تأمین نیازهای کشور و جلوگیری از اختلال در بازار نقش‌آفرینی کردند. در این میان، این شرکت به عنوان یکی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، با تداوم فعالیت خود در حفظ پایداری زنجیره تأمین و پاسخگویی به نیازهای داخلی سهیم بوده است.