آیین پخت «حلیم جُم» در شهر فین هرمزگان

در بخش و باغ شهر تاریخی فین از توابع شهرستان بندرعباس، آیینی ریشه‌دار به نام «حلیم جُم» هر ساله از روز نخست محرم تا دهم این ماه برگزار می‌شود. این سنت که ۳۰۰ سال است با محوریت نذر، مشارکت داوطلبانه و مناسک مذهبی شکل گرفته، بازتابی از باورهای شیعی جنوب ایران است، «جُم» برگرفته از نام ظرف‌های سفالی خاصی است که حلیم در آن‌ها طبخ می‌شود. این خمره‌ها که ارتفاعی نزدیک به یک متر دارند، دارای دهانه‌ای باریک و بدنه‌ای مخروطی‌شکل هستند و به‌طور سنتی توسط استادکاران سفالگر در روستای لشتغان از توابع بندرخمیر ساخته می‌شوند.

جنس خاک، دمای پخت، و فرم هندسی این خمره‌ها به گونه‌ای است که آن‌ها را در برابر آتش مستقیم مقاوم می‌سازد. همچنین پیش از هر دوره پخت، سطح بیرونی آن‌ها با گل رس و خاک نرم اندود می‌شود تا از ترک‌خوردگی بر اثر حرارت جلوگیری شود.