روضه ۴۰۰ ساله در خانه شیخ الاسلام اصفهان

در دل بافت تاریخی اصفهان، جایی میان کوچههای قدیمی چهارباغ پایین، خانهای قرار دارد که بیش از آنکه یک بنای تاریخی باشد، روایتگر قرنها ارادت مردم این شهر به حضرت سیدالشهدا(ع) است. خانه شیخالاسلام اصفهان که قدمت آن به دوران صفویه بازمیگردد، از حدود چهار قرن پیش تاکنون میزبان مجالس عزاداری و روضهخوانی محرم بوده و به عنوان یکی از کهنترین روضههای خانگی اصفهان شناخته میشود. این روضه تاریخی تنها یک مراسم عزاداری نیست؛ بلکه میراثی زنده از فرهنگ عاشورایی مردم اصفهان است.استمرار این سنت در طول چهارصد سال، خانه شیخالاسلام را به بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی اصفهان تبدیل کرده است. میراثی که از عصر صفوی تا امروز، جنگها، تغییر حکومتها و دگرگونیهای اجتماعی را پشت سر گذاشته اما چراغ عزای حسین(ع) در آن خاموش نشده است. در خانه شیخالاسلام، هر سال محرم یادآور این حقیقت است که عشق به امام حسین(ع) مرز زمان را درنوردیده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴
نظر شما