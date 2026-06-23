عزاداری دهه اول محرم در حسینیه «آقا سید جمال» قزوین

حسینیه آقا سید جمال در قزوین با بیش از دو قرن قدمت ، یکی از مراکز مهم برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم به شمار می رود. این حسینیه با سابقه تاریخی و فرهنگی خود ، هر ساله پذیرای هزاران عزادار است. ساختمان حسینیه دارای معماری دوره قاجار و شامل شبستان،سقاخانه و بخش های خدماتی است.محل برگزاری مراسم، به صورت مردمی اداره می شود. و از دیرباز جایگاه ثابتی در میان هییت های مذهبی قزوین دارد. قدمت و پیوستگی آیین های عزاداری در این حسینیه ، آن را به یکی از شاخص ترین مراکز مذهبی استان تبدیل کرده است.