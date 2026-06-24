برخی مجالس مذهبی در کشور ما، از جمله تعزیه خوانی روستای حصار خروان در استان قزوین به صورت سنتی از دهها سال پیش مورد توجه مردم قرار داشته به نحوی که حالت آئینی به خود گرفته و جزو رسوم آن منطقه شده است. این روستا را میتوان به نوعی یکی از مراکز مهم تعزیه خوانی کشور به شمار آورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اقدامات چشمگیری صورت گرفت که انگیزه و علاقه مردم را در بر پایی هیأتهای فرهنگی و مذهبی و حضور در مجالس روضه و تعزیه برانگیخته است. نکته جالب در رابطه با مراسم تعزیه حصار خروان در این است حسینیه مخصوص برگزاری تعزیه در این روستا که قدمت آن به دهه ۵۰ شمسی میرسد مشابهت بسیار زیادی به تکیه دولت تهران دارد. چنانکه به گفته اهالی بومی طراحان این حسینیه دقیقاً آن را مشابه تکیه دولت ساختهاند. شهرت تعزیه حصار خروان فراتر از مرزهای استان قزوین به سایر نواحی کشور نیز رسیده است به گونهای که در تعزیههای روزهای تاسوعا و عاشورا جمع کثیری از هموطنان تهرانی و کرجی ناظران این مراسم آئینی در حصار قزوین هستند.
۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴
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