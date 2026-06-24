همزمان با غروب تاسوعای حسینی، آیین سنتی و معنوی «چهل‌منبر» با حضور گسترده مردم در کوچه‌ها و محله‌های قدیمی لاهیجان برگزار شد.در این آیین که از سنت‌های دیرینه مردم لاهیجان به شمار می‌رود، خانه‌هایی که در طول سال میزبان مراسم روضه بوده‌اند، منبر یا سکویی را با پارچه سیاه می‌آرایند و بر روی آن شمع، ظرفی از برنج و ظرف‌هایی برای نذورات قرار می‌دهند. عزاداران، به ویژه بانوان، با روشن کردن چهل شمع در چهل منبر، نذر و نیاز خود را با یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش زمزمه می‌کنند.آیین چهل‌منبر لاهیجان که پیشینه آن به چندین قرن پیش و بنا بر برخی روایت‌ها به دوران صفویه بازمی‌گردد، یکی از شاخص‌ترین آیین‌های عاشورایی استان گیلان است و علاوه بر جنبه‌های مذهبی، بخشی از میراث فرهنگی و هویت اجتماعی مردم این منطقه به شمار می‌رود