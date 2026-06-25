نوای روضه و ذکر مصیبت سیدالشهدا(ع) در روزهای محرم، این‌بار در میان آجرهای کهن و حیاط‌های خاطره‌انگیز خانه‌های تاریخی طباطبایی و برقعی قم طنین‌انداز شد.شماری از خانه‌های تاریخی قم که یادگاری از معماری اصیل ایرانی هستند، در دهه نخست محرم میزبان محافل روضه خانگی می شوند، مجالسی که نشان می‌دهد فرهنگ حسینی نه‌تنها در حسینیه‌ها و مساجد، بلکه در متن زندگی مردم و در دل خانه‌های قدیمی این شهر نیز جریان دارد و محرم، هر سال روح تازه‌ای در کالبد این بناهای تاریخی می‌دمد و آنها را به مأمنی برای اشک، معرفت و دلدادگی به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تبدیل می‌کند.