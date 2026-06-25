۴ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۹

مجید دهقانی زاده

طولانی ترین نخل برداری روز عاشورا در روستای سعیدآباد پیشکوه یزد

مردم عزادار روستای سعیدآباد پیشکوه تفت در استان یزد، در روز عاشورای حسینی، با برگزاری بزرگترین و طولانی ترین مراسم نخلبرداری به مسافت بیش از پنج کیلومتر، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشتند. این کاروان عظیم سوگواری که با حضور پرشور عزاداران و با بیشترین تعداد نخل برگزار شد، مسیر حسینیه سعیدآباد تا آستان مقدس امامزاده سید اسماعیل (ع) را با پای پیاده طی کردند تا ضمن پاسداشت سنت دیرین نخلگردانی در استان یزد، حماسهای ماندگار در تاریخ آیین های عاشورایی این دیار رقم بزنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha