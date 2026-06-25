طولانی ترین نخل برداری روز عاشورا در روستای سعیدآباد پیشکوه یزد

مردم عزادار روستای سعیدآباد پیشکوه تفت در استان یزد، در روز عاشورای حسینی، با برگزاری بزرگترین و طولانی ترین مراسم نخلبرداری به مسافت بیش از پنج کیلومتر، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشتند. این کاروان عظیم سوگواری که با حضور پرشور عزاداران و با بیشترین تعداد نخل برگزار شد، مسیر حسینیه سعیدآباد تا آستان مقدس امامزاده سید اسماعیل (ع) را با پای پیاده طی کردند تا ضمن پاسداشت سنت دیرین نخلگردانی در استان یزد، حماسهای ماندگار در تاریخ آیین های عاشورایی این دیار رقم بزنند.