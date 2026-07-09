استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳ دریافت تصاویر امین فائضی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد - ۵ مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور پرشور مردم قدرشناس و انقلابی در مشهد مقدس برگزار شد. برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران عکس استانها مشهد مطالب مرتبط عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی تجدید بیعت زائران شیعه و سنی با رهبر انقلاب؛«جانفدای رهبرمان هستیم» اقامه نماز در حرم مطهر رضوی و خیابانهای منتهی به بارگاه ثامن الائمه شعارهای مردم در حرم مطهر رضوی خطاب به ترامپ جنایتکار
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