۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳

امین فائضی

تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد - ۵

مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور پرشور مردم قدرشناس و انقلابی در مشهد مقدس برگزار شد.

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