رویداد هنری «مشق ناتمام»

۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
رویداد فرهنگی هنری «مشق ناتمام» با هدف زنده نگاه داشتن یاد بیش از ۴۰۰ کودک شهید ایرانی، از شامگاه سهشنبه ۲۳ تیرماه در پل طبیعت تهران آغاز به کار کرد. «مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آئین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی و به تهیهکنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت برگزار میشود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.
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