در مسیر تولد ابریشم

استان گیلان به دلیل شرایط مناسب آب‌وهوایی، یکی از مهم‌ترین مراکز نوغانداری کشور و از تولیدکنندگان اصلی پیله ابریشم است. نوغانداری صنعتی کم‌هزینه، سودآور و بخشی از میراث فرهنگی استان به شمار می‌رود و نقش مهمی در زنجیره تولید نساجی و توسعه صادرات دارد. در این فعالیت، کرم‌های ابریشم طی حدود ۴۵ روز تا دو ماه پرورش یافته و به پیله تبدیل می‌شوند و نوغانداران معمولاً در اواخر خرداد و تیرماه برداشت پیله را انجام می‌دهند. پیله‌های تولیدی پس از برداشت به بازارهای هدف عرضه شده و نقش مؤثری در ایجاد درآمد برای بهره‌برداران و حفظ صنعت سنتی ابریشم ایفا می‌کنند.