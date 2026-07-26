روزی به نام اردبیل

۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
سالروز استقرار صفویان به عنوان اولین دولت ملی بعد از اسلام در ایران و تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی و رسمیت مذهب تشیع در ایران به عنوان روز ملی اردبیل برگزیده شده است. استان اردبیل با برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، طبیعت متنوع، ظرفیتهای گسترده گردشگری و صنایعدستی اصیل، جایگاه ویژهای در میان مقاصد گردشگری کشور دارد. وجود مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، دامنههای سرسبز سبلان، چشمههای آبگرم، بناهای تاریخی، مناطق طبیعی و روستاهای گردشگری، در کنار هنرهای سنتی و صنایعدستی بومی، بخشی از ظرفیتهایی است که هویت تاریخی و فرهنگی این استان را شکل داده و نقش مهمی در توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و تمدن اردبیل ایفا میکند.
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